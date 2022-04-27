Губерниев высказался о возможных санкциях против Степановой за её слова о сильной России
- РИА Новости
«Если сейчас применять санкции ещё и за то, что люди получают государственные награды из рук президента и выступают, то мы вкатимся в Средневековье. В одном я уверен точно: у Вероники Степановой с Еленой Вяльбе будет теперь всё прекрасно!» — цитирует Губерниева Sport24.
Напомним, что Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Путиным, рассказав о том, как не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.
Ранее Губерниев высказался о решении провести финал Кубка России по футболу в «Лужниках».