Губерниев высказался о возможных санкциях против Степановой за её слова о сильной России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с возможными санкциями в отношении олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой за её слова на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Губерниев высказался о возможных санкциях против Степановой за её слова о сильной России
  • РИА Новости

«Если сейчас применять санкции ещё и за то, что люди получают государственные награды из рук президента и выступают, то мы вкатимся в Средневековье. В одном я уверен точно: у Вероники Степановой с Еленой Вяльбе будет теперь всё прекрасно!» — цитирует Губерниева Sport24.

Напомним, что Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Путиным, рассказав о том, как не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее Губерниев высказался о решении провести финал Кубка России по футболу в «Лужниках».

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