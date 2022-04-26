Губерниев — о финале Кубка России в «Лужниках»: это сердце спорта в стране

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение провести финал Кубка России по футболу в «Лужниках».

«Финалы Кубка должны проходить в «Лужниках». Иначе зачем мы строим и перестраиваем такие стадионы? Поэтому я с нетерпением жду финал «Енисей» — «Алания» и надеюсь, что стадион будет заполнен до отказа», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что все хотят финала между «Динамо» и «Спартаком». По словам Губерниева, «Лужники» являются сердцем спорта в стране.

Напомним, финал чемпионата состоится 29 мая.

В полуфинале КР «Спартак» примет «Енисей» на своём поле, а московское «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией». Матчи пройдут 11 и 12 мая.

Ранее полузащитник красно-белых Руслан Литвинов прокомментировал тяжёлый период для команды в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и назвал Кубок России единственным шансом исправить ситуацию.