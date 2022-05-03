Иверсен — о словах Степановой: пусть говорит сколько угодно, она хуже меня

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Чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен высказал своё мнение олимпийской чемпионке Веронике Степановой по поводу спортивно-политической ситуации в мире.
Иверсен — о словах Степановой: пусть говорит сколько угодно, она хуже меня
  • AP
  • © Felice Calabro

«Возможно, ей не понравилось что-то из того, что я сказал о России. Когда речь заходит о прессе и заголовках, Степанова намного хуже меня. Пусть говорит сколько угодно, мне всё равно. Единственное, где я её вижу, это на страницах норвежских газет», — приводит слова норвежца Nettavisen.

Иверсен потребовал от российских спортсменов извиниться за свою страну. Степанова ответила, что русские люди вправе сами решать, как им жить и кто будет их лидером.

Напомним, что Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным. Она в том числе заявила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Лотта Венг шокирована патриотическими словами Степановой на встрече с Путиным.

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