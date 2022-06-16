Вяльбе впервые высказалась о спецоперации

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о спецоперации на Украине.

«В целом это к стране такое отношение. Как раз ситуация со спецоперацией показала многое: кто как к нам на самом деле относится, кто и как нас любит, кто искренен, а кто лживо улыбается, подаёт руку, а за спиной держит наточенный нож», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По её словам, российские спортсмены всё время должны находить в себе силы для того, чтобы не опустить руки, тренироваться, идти дальше и думать о будущих целях.

«Не думаю, что к этому можно привыкнуть. Но я уверена, что все спортсмены будут настраиваться на соревнования международного уровня», — сказала она.

Она выразила уверенность, что россиян в скором времени допустят до участия в международных стартах.

«Я не верю, что мы будем оторваны от всего мира на долгие годы. Эти санкции, как и любые санкции, — выстрел не только в ногу другому, но и в ногу себе. Никто от этого не выиграет», — заключила глава ФЛГР.

Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Вяльбе 26 мая проиграла выборы в совет FIS.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался об итогах выборов в совет FIS.