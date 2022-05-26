Матыцин заявил, что невключение Вяльбе в совет FIS противоречит спортивным принципам

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об итогах выборов в совет Международной федерации лыжных гонок (FIS).

«Это решение, противоречащее спортивным принципам, которые, казалось бы, должны соблюдать руководство и члены совета FIS. Люди, которые сегодня решили исход голосования, несут персональную ответственность за раскол в спорте и политизированность спортивной сферы», — цитирует Матыцина пресс-служба министерства.

По его словам, авторитет Елены Вяльбе в мировом лыжном спорте неоспорим, а её трудоспособность и любовь к спорту вызывают уважение и огромную благодарность. Он также отметил, что сегодняшнее решение не остановит её на пути дальнейшего развития лыжного спорта, а наоборот, придаст сил.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал дискриминацией по национальному признаку невключение Вяльбе в совет FIS.