Губерниев назвал дискриминацией по национальному признаку невключение Вяльбе в совет FIS

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах выборов в совет Международной федерации лыжных гонок (FIS).

«Это дискриминация по национальному признаку. Здесь поддержу Вяльбе, быстро же неблагодарные норвежцы забыли и Тронхейм-97, и многое другое, связанное с именем прославленной лыжницы. Елене Вяльбе моя безоговорочная поддержка», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи. Вяльбе не была переизбрана в совет федерации.

Ранее Вяльбе рассказала о минусах в её неизбрании в совет FIS .