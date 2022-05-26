Вяльбе рассказала о минусах в её неизбрании в совет FIS 

Елена Вяльбе высказалась об итогах голосования в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Есть ли в моём неизбрании какой-то глобальный минус для России? Не знаю. Не могу сказать, что в совете FIS мое мнение как-то особенно поддерживали. Я, например, была против последних изменений, которые уравняли в правах мужчин и женщин. Знаю, что точно так же против были финны, австрийцы, но этого мало. Но эти мнения высказывались не на совете FIS».

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи. Вяльбе не была переизбрана в совет федерации.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе попросила не жалеть её из-за поражения на выборах в совет FIS.