Вяльбе попросила не жалеть её из-за поражения на выборах в совет FIS

Елена Вяльбе рассказала о реакции коллег на итоги выборов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Потом подходили разные люди: «Ой, Лена, нам так жаль…» А меня не надо жалеть. Надо просто понимать ситуацию: это не лично меня не переизбрали, всё-таки люди в Совете FIS представляют не себя лично, а страну. И все смотрят именно с этой позиции: может ли человек, представляющий ту или иную страну, быть полезен федерации. Если конкретно сейчас большинство считает, что я не слишком полезна, значит, так тому и быть. Ничего страшного я в этом не вижу», — сказала Вяльбе RT.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи. Вяльбе не была переизбрана в совет федерации.

Ранее Вяльбе сообщила, что ожидала неблагоприятный для неё итог голосования на выборах в совет FIS.