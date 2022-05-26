Вяльбе попросила не жалеть её из-за поражения на выборах в совет FIS

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Елена Вяльбе рассказала о реакции коллег на итоги выборов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Вяльбе попросила не жалеть её из-за поражения на выборах в совет FIS
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Потом подходили разные люди: «Ой, Лена, нам так жаль…» А меня не надо жалеть. Надо просто понимать ситуацию: это не лично меня не переизбрали, всё-таки люди в Совете FIS представляют не себя лично, а страну. И все смотрят именно с этой позиции: может ли человек, представляющий ту или иную страну, быть полезен федерации. Если конкретно сейчас большинство считает, что я не слишком полезна, значит, так тому и быть. Ничего страшного я в этом не вижу», — сказала Вяльбе RT.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи. Вяльбе не была переизбрана в совет федерации.

Ранее Вяльбе сообщила, что ожидала неблагоприятный для неё итог голосования на выборах в совет FIS.

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