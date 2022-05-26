Вяльбе — о выборах в совет FIS: не нужно делать трагедию

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Елена Вяльбе сообщила, что ожидала неблагоприятный для неё итог голосования на выборах в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Вяльбе — о выборах в совет FIS: не нужно делать трагедию
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Не надо делать из этого какую-то жуткую трагедию — я бы сказала так. То, что случилось, было совершенно ожидаемо: все понимают, насколько сейчас политизирован спорт и насколько люди боятся высказываться. Мы много общались с коллегами и в день выборов, и накануне, поэтому я изначально понимала, что это не какие-то претензии ко мне лично. Поэтому и не считаю это поводом для расстройства и тем более трагедий. Значит, следующие два года мы будем работать, не имея своего представителя в совете FIS. Возможно, через два года ситуация изменится, и я наверняка снова буду бороться за то, чтобы баллотироваться», — заявила Вяльбе RT.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи. Вяльбе не была переизбрана в совет федерации.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что Вяльбе не переизбрали в совет FIS.


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