Бородавко — о неизбрании Вяльбе в совет FIS: на подневольных людей оказали давление

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Это было ожидаемо. Данное решение вяжется с политикой, которую ведут многие зарубежные страны. Я думаю, что на представителей других стран, подневольных людей, которые были на совете FIS, было оказано давление», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

В Норвегии ранее заявили, что не станут поддерживать кандидатуру Вяльбе. Против 54-летний россиянки также выступили федерации Финляндии и Швеции.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Бородавко рассказал о травме лыжницы Ступак на сборе в Крыму.