Бородавко рассказал о травме лыжницы Ступак на сборе в Крыму

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о травме Юлии Ступак, которую она получила на сборе в Крыму.
Бородавко рассказал о травме лыжницы Ступак на сборе в Крыму
  • РИА Новости

«У Ступак произошла небольшая травма, было подозрение на перелом. Она была отправлена в Москву на обследование, была травма стопы. Принято решение, что она едет домой лечиться. Сейчас она постепенно приступает к тренировкам», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

В группу старшего тренера входят Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Артём Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Ранее Бородавко поделился ожиданиями от собрания Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Италии.

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