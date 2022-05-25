Бородавко — о собрании FIS в Италии: будем ждать положительного результата

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от собрания Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Италии.

«Сезон начался, всё идёт своим чередом. Сегодня-завтра проходит совещание FIS в Италии. Будем ждать положительного результата по итогам этих собраний», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут 26 мая на конгрессе организации в Милане во время генеральной ассамблеи.

Ранее Бородавко ответил главе Федерации лыжных видов спорта Швеции, которая высказалась о Вяльбе.