Бородавко ответил главе Федерации лыжных видов спорта Швеции, которая высказалась о Вяльбе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на заявление президента Федерации лыжных видов спорта Швеции Карины Маттссон, которая выступила против переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Пускай говорят всё что угодно! Это русофобский психоз! Никакого ответа этим людям. Они соревнуются наперегонки, кто больше нагадит на российских людей», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Ранее Маттссон заявила, что шведская федерация будет голосовать против Вяльбе. По её мнению, россиянка не имеет права быть в числе кандидатов.

Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.

Ранее сообщалось, что президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания Вяльбе в FIS.