Бородавко ответил главе Федерации лыжных видов спорта Швеции, которая высказалась о Вяльбе
- РИА Новости
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«Пускай говорят всё что угодно! Это русофобский психоз! Никакого ответа этим людям. Они соревнуются наперегонки, кто больше нагадит на российских людей», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».
Ранее Маттссон заявила, что шведская федерация будет голосовать против Вяльбе. По её мнению, россиянка не имеет права быть в числе кандидатов.
Напомним, что в FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.
Ранее сообщалось, что президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания Вяльбе в FIS.