Глава Финской лыжной ассоциации высказался против переизбрания Вяльбе в совет FIS

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Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Глава Финской лыжной ассоциации высказался против переизбрания Вяльбе в совет FIS
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы решительно осуждаем её кандидатуру, и я не собираюсь избирать её в состав правления», — цитирует Хаапасалми Ilta-Sanomat.

Напомним, что в совет FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время Генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане.

1 марта FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально федерация не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе рассказала, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в минувшем сезоне один раз брал терапевтическое исключение.

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