Вяльбе призналась, что Большунов использовал терапевтическое исключение в этом сезоне

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в минувшем сезоне один раз брал терапевтическое исключение.

«У нас в этом сезоне Большунов брал ТИ, которое для внесоревновательного периода даже не нужно, — у Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать», — сказала Вяльбе в интервью на YouTube-канале трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной.

При этом она отметила, что врачи говорили об отсутствии необходимости в разрешении на использование ТИ, так как до старта соревнований было ещё достаточно времени, однако в ФЛГР решили всё равно его сделать на всякий случай. По её словам, 25-летний спортсмен очень строго относится к таким моментам.

«Чтобы, не дай бог, что-то не произошло… Но это было один раз. Продлевать никто ничего не собирался. Ведь от лекарства нет пользы, если оно тебе не нужно. Для меня это, по большому счёту, легализованный допинг», — добавила Вяльбе.

Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в «разделке» и командном спринте соответственно.

Ранее норвежец Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, назвал отстранение Большунова правильным решением.