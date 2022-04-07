Клебо считает отстранение Большунова правильным решением
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«Ничего не думаю об этом. Здесь особая ситуация. Я не буду уделять этому много времени, но считаю, что принятое решение об отстранении от международных стартов было правильным. Посмотрим, чем всё это закончится», — цитирует Клебо VG.
Митинг-концерт под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!» состоялся 18 марта в «Лужниках».
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская заявила, что любой вид спорта спит и видит, чтобы в нём родилась звезда уровня Большунова.