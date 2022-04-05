Вайцеховская: любой вид спорта спит и видит, чтобы в нём родилась звезда уровня Большунова

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказала мнение, что популярность любого вида спорта определяют звёзды.
Вайцеховская: любой вид спорта спит и видит, чтобы в нём родилась звезда уровня Большунова
  • РИА Новости

«Любой (подчёркиваю: любой) вид спорта спит и видит, чтобы в нём родилась звезда уровня Бьорндалена или Большунова, Карелина или Йохауг. И рассуждать с позиции «Убери звёзд — и ничего в мировом спорте не произойдёт» как минимум глупо», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Елена Вайцеховская поделилась мнением о чемпионе ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию Марке Кондратюке.

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