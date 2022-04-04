Вайцеховская: фигурист Кондратюк органичен в статусе первого номера сборной России

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о чемпионе ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию Марке Кондратюке.

«Смотрю в записи выступление Марка Кондратюка в шоу Авербуха и вот какая мысль в голову пришла: на протяжении уже большого (по спортивным понятиям) количества лет у немаленькой такой группы очень талантливых российских парней была возможность примерить на себя условный камзольчик первого номера сборной. Это и Макс Ковтун, и Дмитрий Алиев, и Александр Самарин, и Миша Коляда, разумеется, и Женя Семененко. И всем им в этом камзольчике что-то словно мешало, создавало дискомфорт. А Кондратюк абсолютно в этом статусе органичен. Более того, видно, что ему нравится», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она отметил, что от этого у Марка прибавляется уверенность, а также улучшается взаимодействие с болельщиками и журналистами. По мнению журналиста, работа с таким атлетом всегда является огромным счастьем для тренера, так как именно спортсмен в данном тандеме заставляет специалиста развиваться и тянет его за собой.

«Такой же эффект очень хорошо просматривался в связке Юли Липницкой с Этери Тутберидзе — чьей там заслуги перед ОИ-2014 было больше, большой вопрос. И безумно интересно посмотреть, что будет с Кондратюком дальше», — добавила Вайцеховская.

Ранее Кондратюк рассказал, что сборной России вручили коробку от золотой медали с письмом от главы МОК Томаса Баха.