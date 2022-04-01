Кондратюк рассказал, что сборной России вручили коробку от золотой медали с письмом от Баха

Олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, что сборной России успели вручить коробку от золотой медали Игр-2022 в Пекине.

«Та самая коробка! Внутри письмо от Томаса Баха. Когда нам вручили коробочку, началась уже эта вся ситуация. Я, кстати, не уточнял и не знаю, всем ли их подарили», — цитирует Кондратюка Sport24.

Напомним, что после командного турнира на Олимпиаде в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года. В связи с этим церемонию награждения отменили, но результаты «командника» не аннулировали. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до личных турниров, где она стала четвёртой.

Ранее Кондратюк поздравил «Красную машину» с победой в Кубке Первого канала по фигурному катанию.