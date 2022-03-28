Кондратюк поздравил «Красную машину» с победой в Кубке Первого канала по фигурному катанию

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Олимпийский чемпион Марк Кондратюк оценил выступление команд в Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске.
Кондратюк поздравил «Красную машину» с победой в Кубке Первого канала по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Отдельно хочу поздравить команду «Красная машина» с честной и заслуженной победой. Аня, поздравляю тебя с днём рождения и таким прекрасным подарком самой себе. А синие пошли работать дальше, чтобы в 2023 году взять реванш», — написал Кондратюк своём в Telegram-канале.

Кондратюк признался, что для него было огромной честью быть капитаном команды «Время первых». Он поблагодарил всех участников турнира за то, что они выкладывались по максимуму.

«Надеюсь, что ещё не раз мы так соберёмся и устроим праздник для всех болельщиков и фанатов фигурного катания», — заключил он.

Команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала. 

Турнир проходил с 25 по 27 марта.

Ранее Алексей Ягудин назвал фигуристку, которая поразила его своей образованностью.

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