Ягудин назвал фигуристку, которая поразила его своей образованностью
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«Этот ангел просто поразил меня своей образованностью и взрослостью в рассуждениях», — написал Ягудин в Instagram*.
27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала. Петросян выступала в составе победителей.
Ранее Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала.
* Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.