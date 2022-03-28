Ягудин назвал фигуристку, которая поразила его своей образованностью

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин восхитился 14-летней российской фигуристкой Аделией Петросян на Кубке Первого канала.
Ягудин назвал фигуристку, которая поразила его своей образованностью
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Pesnya/Epsilon

«Этот ангел просто поразил меня своей образованностью и взрослостью в рассуждениях», — написал Ягудин в Instagram*.

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала. Петросян выступала в составе победителей.

Ранее Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала.

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