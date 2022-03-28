Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал фигуристку, которую выделяет после Кубка Первого канала.
Плющенко назвал лучшую фигуристку на Кубке Первого канала
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашае

«Вероника Жилина! Кого, как не её, я могу выделить. Она большая молодец. Хорошо прокаталась, особенно мне понравились её прыжковые элементы, отлично исполнила!» — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на Кубке Первого канала Вероника Жилина принимала участие только в прыжковом турнире. Она пропустила соревнования в короткой и произвольной программах.

27 марта команда «Красная машина», капитаном которой являлась Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

Ранее Жулин назвал Кубок Первого канала по фигурному катанию роскошным турниром.

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