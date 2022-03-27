Жулин назвал Кубок Первого канала по фигурному катанию роскошным турниром

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Чемпион мира 1993 года в танцах на льду, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин подвёл итоги завершившегося в Саранске Кубка Первого канала.
Жулин назвал Кубок Первого канала по фигурному катанию роскошным турниром
  • РИА Новости

«Кубок Первого канала прошёл очень волнительно для меня. Получился очень крутой, роскошный турнир! Мне безумно понравилось. Почти все фигуристы прокатались просто идеально! Я такого количества четверных ещё не видел никогда в своей жизни», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По его словам, он даже не стал смотреть чемпионат мира, который шёл параллельно с Кубком Первого канала. Жулин также отметил, что турнир в Саранске получился в разы зрелищнее.

«Западные сливки общества отвергли нас — жаль. Но, надеюсь, они скоро поймут, что русская культура — неотъемлемая часть фигурного спорта. Без наших ребят этот вид спорта сразу становится совершенно другим», — добавил тренер.

Команда «Красная машина», капитаном которой являлась олимпийская чемпионка Анна Щербакова, победила команду Марка Кондратюка «Время первых» со счётом 145:141 и выиграла Кубок Первого канала.

Ранее сообщалось, что у Щербаковой пошла кровь из носа во время произвольной программы на Кубке Первого канала.

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