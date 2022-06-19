Тренер сборной Норвегии по лыжам: мы повесили на стену фото Большунова для мотивации

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что для его команды одной из главных мотиваций в предстоящем сезоне является победа над россиянином Александром Большуновым

«Мы повесили на стену фото Александра Большунова. Он был лучшим лыжником мира в последние годы, и он тот, кого нужно победить. В этом заключается большая мотивация», — цитирует Носсума TV2.

Он отметил, что в отсутствие Большунова норвежцам слишком легко начать думать, что они будут занимать высокие места при любом раскладе, а это является опасной мыслью.

«Мы потратили много времени на обсуждение этого вопроса и предприняли некоторые шаги, чтобы добиться положительного результата», — добавил специалист.

Большунов в минувшем сезоне завоевал пять медалей на Олимпиаде в Пекине. Из них три золотые, а также по одной серебряной и бронзовой.

Ранее сообщалось, что Большунов солидарен с письмом олимпийской чемпионки по лёгкой атлетике Марии Ласицкене главе МОК Томасу Баху.