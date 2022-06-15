Большунов солидарен с письмом Ласицкене главе МОК Баху

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об открытом письме легкоатлетки Марии Ласицкене президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
Большунов солидарен с письмом Ласицкене главе МОК Баху
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Такие вопросы, как у Ласицкене, обязательно нужно задавать. Когда мы молчим, нас пинают ещё больше. За свои права нужно бороться. Мне кажется, лучше действовать всем вместе, не молчать», — цитирует Большунова «Чемпионат».

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на военные действия, но и зародил околоспортивную войну, которую уже невозможно остановить.

Ранее украинка Левченко раскритиковала Ласицкене после письма главе МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить