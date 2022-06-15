Большунов солидарен с письмом Ласицкене главе МОК Баху

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об открытом письме легкоатлетки Марии Ласицкене президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Такие вопросы, как у Ласицкене, обязательно нужно задавать. Когда мы молчим, нас пинают ещё больше. За свои права нужно бороться. Мне кажется, лучше действовать всем вместе, не молчать», — цитирует Большунова «Чемпионат».

9 июня Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК. Она отметила, что Бах выбрал самый простой путь в решении проблемы — отстранить россиян. По мнению спортсменки, чиновник не только не повлиял на военные действия, но и зародил околоспортивную войну, которую уже невозможно остановить.

Ранее украинка Левченко раскритиковала Ласицкене после письма главе МОК.