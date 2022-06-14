Бородавко — о заявлении лыжника Клебо: пусть норвежцы свои хотелки оставят при себе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о заявлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который не нуждается в соперничестве с российскими лыжниками на международных турнирах.

«Все выступления норвежцев одинаковые, и ответ им один. Это соревнования, где все друг с другом соперничают. Пусть они свои хотелки оставят при себе, не им решать, будут ли россияне участвовать в международных турнирах или нет», — приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Клебо высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России, в частности без его постоянного соперника Александра Большунова.