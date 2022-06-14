Лыжник Иверсен заявил, что без россиян Кубок мира будет похож на чемпионат Норвегии
«Если говорить только о спортивной стороне вопроса, то лыжные гонки станут довольно скучными без Александра Большунова и других россиян на старте. Кубок мира будет похож на чемпионат Норвегии», — приводит слова Иверсена Langrenn.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Большунов заявил, что отстранение российских спортсменов стало для него мотивацией.