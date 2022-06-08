Большунов заявил, что отстранение российских спортсменов стало для него мотивацией

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что отстранение российских лыжников от международных стартов придаёт ему дополнительную мотивацию.
Большунов заявил, что отстранение российских спортсменов стало для него мотивацией
  • РИА Новости

«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится главной мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», — приводятся слова Большунова в эфире ГТРК «Пенза».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что Большунов раскритиковал FIS за уравнивание женской и мужской дистанций.

 

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