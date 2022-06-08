Большунов заявил, что отстранение российских спортсменов стало для него мотивацией

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что отстранение российских лыжников от международных стартов придаёт ему дополнительную мотивацию.

«Когда складываются не совсем хорошие обстоятельства, когда нас закрывают и не дают выступать, то это становится главной мотивацией, чтобы доказать миру, кто на самом деле сильный», — приводятся слова Большунова в эфире ГТРК «Пенза».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях. Изначально она не собиралась отстранять сборные России и Белоруссии от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что Большунов раскритиковал FIS за уравнивание женской и мужской дистанций.