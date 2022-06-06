Большунов раскритиковал FIS за уравнивание женской и мужской дистанций

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов считает неправильным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять женскую и мужскую дистанции.
Большунов раскритиковал FIS за уравнивание женской и мужской дистанций
  • РИА Новости

«Это неправильно. Перед тем как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование — кто поддерживает, а кто против. У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины — свои», — приводит ТАСС слова Большунова.

25 мая совет FIS утвердил уравнивание дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках. Таким образом, дистанции для мужских и женских соревнований будут одинаковыми начиная с предстоящего сезона Кубка мира.

Ранее сообщалось, что FIS может отказаться от уравнивания дистанций в мужских и женских лыжных гонках, если нововведение будет признано неудачным.

 

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