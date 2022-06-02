FIS может отказаться от равных дистанций в мужских и женских соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) может отказаться от уравнивания дистанций в мужских и женских лыжных гонках, если нововведение будет признано неудачным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию. Отмечается, что решение о равных дистанциях при этом не считают экспериментом, так как новые дистанции появились в результате изменений в правилах.

«Как и в случае с другими поправками к правилам, комитет по лыжным гонкам в будущем может рекомендовать другое изменение правил с целью изменения дистанций, если нынешний формат не получит положительных оценок», — сообщили в FIS.

25 мая совет FIS утвердил уравнение дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках. Таким образом, дистанции для мужских и женских соревнований будут одинаковыми начиная с предстоящего сезона Кубка мира.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал решение совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердить равную длину дистанций для женщин и мужчин.