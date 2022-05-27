Крянин назвал популистским решение FIS увеличить дистанцию у женщин в лыжных гонках

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировала решение совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердить равную длину дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках.

«Если честно, не понимаю, для чего нужна эта уравниловка. Та система, которая существовала ранее, работала. Мужчины всё равно сильнее. Они должны преодолевать другие дистанции. А здесь популистское решение. Надо это нашему виду спорта или нет, большой вопрос», — сказал Крянин в интервью RT.

Он также заявил, что коррективы в тренировках могут быть, однако глобальных изменений не произойдёт.

«Методика подведения к определённой кондиции останется прежней. В любом случае нужно делать объёмы, чтобы лыжники могли преодолевать дистанцию. Не важно, десять это или 15 километров», — добавил Крянин.

Ранее двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала решение совета FIS утвердить равную длину дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках.