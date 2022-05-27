Завьялова — об уравнивании дистанций между мужчинами и женщинами: не знаю, что там у них в головах происходит

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала решение совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердить равную длину дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках.

«Когда я только начинала выступать, мы пробегали 30 км по несколько раз за сезон. Однако были и «пятёрки», и «десятки». Сами по себе длинные дистанции не страшны. Даже 50 км, бог с ним, один раз тоже можно пробежать. Потому что лыжники это обычно практикуют в конце сезона, бегают марафоны. Но когда идёт уравниловка между мужчиной и женщиной, считаю это совершенно неправильным. Ребятам совсем сократили дистанции, а девушкам — наоборот. Просто смысла в этом не вижу. Не знаю, что там у них в головах происходит», — сказала Завьялова в интервью RT.

Она также отметила, что это решение не должно повлиять на ход подготовки к сезону. По её словам, все лыжники много работают над выносливостью, только у спринтеров могут быть проблемы на большой дистанции.

«Мне не нравится именно эта «уравниловка». Даже смотришь календарь, и там одни гонки по 10 и 20 км плюс спринт. Лучше, когда разные дистанции: 5, 10, 15, 30. А так никакого разнообразия. Неинтересно», — добавила Завьялова.

Ранее совет FIS утвердил уравнивание дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках.