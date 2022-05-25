Совет FIS утвердил уравнение дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках

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Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердил равную длину дистанций для женщин и мужчин в лыжных гонках.
Совет FIS утвердил уравнение дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках
  • AP

«Дистанции для мужских и женских соревнований будут одинаковыми начиная с предстоящего сезона Кубка мира», — говорится в заявлении на сайте FIS.

Заседание совета федерации проходит 25—26 мая в Милане.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от собрания FIS в Италии.

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