Клебо: чтобы меня мотивировать, Большунов не нужен

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России, в частности, без его постоянного соперника Александра Большунова.

«Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Я, конечно же, испытываю большое уважение к его выступлениям на лыжне, он всегда был для меня важным конкурентом. Но моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой», — цитирует Клебо TV2.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее лыжник Иверсен заявил, что без россиян Кубок мира будет похож на чемпионат Норвегии.