Клебо: чтобы меня мотивировать, Большунов не нужен
- Gettyimages.ru
«Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Я, конечно же, испытываю большое уважение к его выступлениям на лыжне, он всегда был для меня важным конкурентом. Но моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой», — цитирует Клебо TV2.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее лыжник Иверсен заявил, что без россиян Кубок мира будет похож на чемпионат Норвегии.