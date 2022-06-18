Российских лыжников отстранили от международной марафонской серии Worldloppet

В Международной федерации лыжных марафонов (Worldloppet) сообщили о принятом решении отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Также из календаря соревнований Worldloppet был исключен Дёминский марафон. Соответствующие решения были приняты по итогам собрания исполкома организации в шведской Муре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Worldloppet.

Уточняется, что дисциплинарные санкции были наложены на Россию и Белоруссию в связи с событиями на Украине.

«Это решение будет действовать до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится», — говорится в пресс-релизе.

Worldloppet проводит марафоны с 1978 года. В календарь серии входят гонки в Австралии, Чехии, Австрии, Италии, Германии, Франции, Японии, Эстонии, Канаде, США, Финляндии, Швеции, Норвегии, Польше, Исландии, Китае, Новой Зеландии и Аргентине.

Напомним, что Международная федерация лыжных гонок (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о спецоперации на Украине.