«Популистское решение»: к чему приведёт уравнивание дистанций у женщин и мужчин в лыжных гонках

Совет Международной федерации лыжных видов спорта уравнял дистанции в гонках для мужчин и женщин. Изменения вступят в силу с предстоящего сезона. При этом, согласно опросу, против решения выступили большинство спортсменов, принимающих участие в Кубке мира. Сомневается в целесообразности реформы и вице-президент ФЛГР Сергей Крянин. А двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова считает, что от этого пострадает зрелищность соревнований.

Гендерное равенство добралось и до лыжного спорта. Теперь вместо 10, 15 и 30 км у девушек и 15, 30 и 50 км у мужчин будет единый формат — 10, 20 и 50 км. Решение принято советом Международной федерации лыжных видов спорта и вступает в силу со следующего сезона. При этом в календаре Кубка мира останутся привычные личный и командный спринты, а также классическая (4 × 7,5 км) и смешанная (4 × 5 км) эстафеты. Марафон спортсмены будут бегать дважды — на чемпионате мира и традиционно на этапе КМ в Осло.

Основным инициатором нововведений стал трёхкратный олимпийский чемпион Вегард Ульванг, который возглавляет комитет по лыжным гонкам FIS. По его мнению, женщины такие же сильные и выносливые, как и мужчины, поэтому уравнивание дистанций было лишь вопросом времени.

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Интересно, что представители спортивного сообщества реформу не поддерживали. Телеканал NRK получил доступ к результатам ежегодного опроса лыжников, выступающих в Кубке мира. В нём поучаствовали 114 человек из 25 стран: 73% оказались против введения равных дистанций. Если взять отдельно только женщин, то цифра поднимается до 88%. Хотя, по словам двукратной чемпионки мира Ольги Завьяловой, на подготовку к сезону изменения никак не повлияют.

«Всё равно лыжники больше всего работают над выносливостью. Возможно, разве что спринтерам будет тяжеловато. Но мы практикуем такие дистанции. Когда я только начинала выступать, пробегали 30 км по несколько раз за сезон. Однако были и пятёрки, и десятки. Сами по себе длинные дистанции не страшны. Даже 50 км, бог с ним, один раз тоже можно пробежать. Потому что лыжники это обычно делают в конце сезона — бегают марафоны. Но когда идёт уравниловка между мужчиной и женщиной, считаю это совершенно неправильным. Ребятам совсем сократили дистанции, а девушкам — наоборот. Просто смысла в этом не вижу. Не знаю, что там у них в головах происходит», — объяснила бывшая лыжница в интервью RT.

Не понимает цели, которую преследует FIS, и вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин. Бронзовый призёр чемпионата мира не уверен, что нововведения пойдут на пользу виду спорта.

«Если честно, не понимаю, для чего нужна эта уравниловка. Та система, которая существовала ранее, работала. Мужчины всё равно сильнее. Они должны преодолевать другие дистанции. А здесь популистское решение. Надо это нашему виду спорта или нет, большой вопрос. По поводу подготовки должны говорить тренеры, возможно, будут коррективы, но думаю, что глобальных перемен не произойдёт. Методика подведения к определённой кондиции останется прежней. В любом случае нужно делать объёмы, чтобы лыжники могли преодолевать дистанцию. Неважно, 10 км это или 15 км», — рассказал RT специалист.

При этом со спортивной точки зрения картина на этапах Кубка мира существенно изменится. По мнению старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, в новых условиях у мужчин получат преимущество спринтеры, а у девушек конкуренция станет меньше, поскольку немногие смогут выдержать предложенную нагрузку.

Пострадает от реформ и зрелищность Кубка мира. Причём дело не только в дистанции 50 км, которую лыжницы будут слишком долго преодолевать. Как отмечает Завьялова, календарь соревнований стал неинтересным.

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«Мне не нравится эта уравниловка. Смотришь расписание этапов, а там одни гонки по 10 и 20 км плюс спринт. Лучше, когда разные дистанции: 5—10—15—30. А так никакого разнообразия», — призналась бывшая лыжница.

Схожее мнение высказала и норвежка Хейди Венг. Призёрка олимпийских игр также выступает за увеличение числа дистанций. Она, в частности, предложила ввести забеги на 5 и 7,5 км. Таким образом, в женской части соревнований вырастет конкуренция.

Однако, по словам Крянина, предстоящий сезон в любом случае окажется неинтересным, так как в нём не примут участие россияне.

«Я вообще говорю, что если наших спортсменов не будет, то Кубок и чемпионат мира в следующем году будут скучными. Кому интересно смотреть на одних норвежцев, которые занимаются весь пьедестал?» — отметил специалист.

Что касается российских соревнований, то в связи с решением FIS и здесь, скорее всего, произойдут изменения.

«Пока не готов ответить по поводу корректировки календаря. Но если мы говорим о мероприятиях, которые проводятся по правилам чемпионата мира, то нам нужно будет делать такие же дистанции», — добавил Крянин.