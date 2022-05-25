Глава комитета FIS заявил, что российские лыжники могут остаться без международных стартов

Короткая ссылка
Глава комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг сообщил, что российские лыжники рискуют надолго остаться без возможности участия в международных соревнованиях.
Глава комитета FIS заявил, что российские лыжники могут остаться без международных стартов
  • РИА Новости

«Это драматично, есть риск, что мы не увидим их в течение достаточного долгого времени на соревнованиях. Хочу верить, что FIS займётся этим вопросом. Особенно это касается лыжных гонок, где Россия — великая нация. Кубок мира без них будет чем-то другим», — приводит слова Ульванга VG.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее президент Ассоциации лыжного спорта Эрик Рёсте сообщил, что норвежские представители не поддержат кандидатуру главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на выборах в совет FIS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить