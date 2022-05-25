Глава комитета FIS заявил, что российские лыжники могут остаться без международных стартов

Глава комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) по лыжным гонкам норвежец Вегард Ульванг сообщил, что российские лыжники рискуют надолго остаться без возможности участия в международных соревнованиях.

«Это драматично, есть риск, что мы не увидим их в течение достаточного долгого времени на соревнованиях. Хочу верить, что FIS займётся этим вопросом. Особенно это касается лыжных гонок, где Россия — великая нация. Кубок мира без них будет чем-то другим», — приводит слова Ульванга VG.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее президент Ассоциации лыжного спорта Эрик Рёсте сообщил, что норвежские представители не поддержат кандидатуру главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на выборах в совет FIS.