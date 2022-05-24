Источник: в Норвегии не станут поддерживать кандидатуру Вяльбе на выборах в совет FIS
- РИА Новости
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«Норвегия не станет голосовать за Россию из-за ужасных вещей, происходящих на Украине», — цитирует Рёсте RUNO в Telegram-канале.
Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее лыжник сборной Швеции Маркус Грате выразил недовольство тем, что Вяльбе может остаться членом совета федерации.