Панжинский — о решении не переизбирать в FIS Вяльбе: это полная дискриминация

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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский отреагировал на новость, что главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Панжинский — о решении не переизбирать в FIS Вяльбе: это полная дискриминация
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Это решение говорит только о том, что спорт вне политики — это сказка, не имеющая ничего общего с реальностью. Не допуская Россию в совет FIS, они отрезают её от каких-либо решений, лишают права голоса при серьёзных вопросах. Это полная дискриминация, и FIS показала своё истинное лицо», — цитирует Панжинского «Чемпионат».

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался, что Вяльбе должна была быть переизбрана в совет FIS.

 

 

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