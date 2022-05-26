Тихонов — о решении FIS не переизбирать Вяльбе: большего идиотизма не ожидал

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Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Елена Вяльбе должна была быть переизбрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Тихонов — о решении FIS не переизбирать Вяльбе: большего идиотизма не ожидал
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Большего идиотизма я от скандинавов и не ожидал. Они вступают в НАТО, это безголовое решение их руководства. То же самое происходит в лыжном спорте и биатлоне», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Он напомнил, что именно Вяльбе сделала зрелищным лыжный спорт.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что главу Вяльбе не переизбрали в совет FIS.

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