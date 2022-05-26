«Меня не надо жалеть»: Вяльбе потеряла место в совете Международной федерации лыжного спорта

Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS. На состоявшихся в Милане выборах глава ФЛГР набрала наименьшее число голосов из 23 кандидатов. Такой итог был ожидаем — многие влиятельные национальные федерации высказывались против её кандидатуры. По мнению главного тренера отечественной сборной Юрия Бородавко, это решение отражает политику, которую ведут в отношении России зарубежные страны. А олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская уверена, что аналогичная судьба ожидает её соотечественников и в других международных организациях.

На ближайшие два года Россия осталась без представительства в Международной федерации лыжных гонок, так как Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS. На выборах, которые прошли 26 мая на конгрессе организации в Милане, трёхкратная олимпийская чемпионка набрала наименьшее количество голосов среди 23 кандидатов — 48 из 117 возможных.

Вяльбе реагировала на всё это крайне сдержанно, подчёркивая, что не станет намеренно сниматься с выборов. «Если результат окажется отрицательным, это, разумеется, будет неприятно, обидно, несправедливо, но никто от этого точно не умрёт», — говорила она в интервью RT. И после объявления результатов также призвала не делать из этого трагедии. Она отметила, что много общалась с коллегами и понимала: всё происходящее не говорит о каких-то претензиях лично к ней.

«То, что случилось, было совершенно ожидаемо: все понимают, насколько сейчас политизирован спорт и насколько люди боятся высказываться. Значит, следующие два года мы будем работать, не имея своего представителя. Возможно, через два года ситуация изменится, и я наверняка снова буду бороться за то, чтобы баллотироваться», — сказала Вяльбе RT.

Также она рассказала, что некоторые участники конгресса выразили ей сожаление относительно результата выборов.

«А меня не надо жалеть. Надо просто понимать ситуацию: это не лично меня не переизбрали, всё-таки люди в совете FIS представляют не себя лично, а страну. И все смотрят именно с этой позиции: может ли человек, представляющий ту или иную страну, быть полезен федерации. Если конкретно сейчас большинство считает, что я не слишком полезна, значит, так тому и быть. Ничего страшного я в этом не вижу», — подчеркнула собеседница RT.

При этом она затруднилась сказать, станет ли её неизбрание глобальным минусом для российского спорта в целом.

«Не могу сказать, что в совете FIS моё мнение как-то особенно поддерживали. Я, например, была против последних изменений, которые уравняли в правах мужчин и женщин. Знаю, что против также были финны, австрийцы, но этого мало. И эти мнения высказывались не на совете FIS», — отметила глава ФЛГР.

Президент международной федерации Йохан Элиаш, который в этот же день был переизбран на второй срок на безальтернативной основе, не увидел никакой политической подоплёки в том, что Россия потеряла своё представительство в организации.

«Это был результат голосования наших членов. Наша федерация базируется на демократии, и её представители приняли решение не переизбирать Елену Вяльбе. Добавить к этому нечего», — приводит слова шведа ТАСС.

Однако в России большинство экспертов уверены в обратном. Так, главный тренер сборной страны Юрий Бородавко выразил мнение, что на представителей других стран, которых он назвал подневольными людьми, было оказано значительное давление.

«Данное решение вяжется с политикой, которую ведут многие зарубежные страны. Это было ожидаемо. Вяльбе считается одним из тех руководителей, который борется за чистоту в спорте, имеет здравые мысли, может сделать что-то для процветания лыжного спорта, может отстаивать свою позицию, своих российских спортсменов, которые в нынешнем спорте значат очень многое», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский, в свою очередь, напомнил, что многие федерации спонсируются государством или государственными компаниями, а кто платит, тот и заказывает музыку. Он отметил, что в лыжном сообществе до последнего надеялись на честные результаты и на то, что личное присутствие руководительницы ФЛГР в Милане сыграет положительную роль.

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«Но, как мы видим, даже это не помогло. Это решение говорит только о том, что спорт вне политики — это сказка, не имеющая ничего общего с реальностью. Отыгрываться на Федерации лыжных гонок России за то, что происходит в мире… Не понимаю, зачем это делается. Не допуская Россию в совет, они отрезают её от каких-либо решений, лишают права голоса при серьёзных вопросах. Это полная дискриминация, и FIS показала своё истинное лицо», — заявил бывший спортсмен.

А олимпийская чемпионка и обозреватель RT Елена Вайцеховская назвала утрату представительства в FIS знаковым событием. По её словам, оно позволяет предсказать сюжет, по которому будут развиваться события в целом ряде международных федераций, в которых российские представители пока ещё занимают всевозможные, в том числе ключевые, посты. Уникальность ситуации заключается в том, что Вяльбе, в отличие от большинства коллег, — идеальный кандидат, причём на любой пост, начиная с президентского.

Вайцеховская напоминает, что глава ФЛГР — одна из самых титулованных и уважаемых лыжниц мира и грандиозный, успешный руководитель, что в среде спортсменов бывает нечасто. У неё есть своя позиция по любому вопросу, она образованна и блистательно умеет общаться с людьми. А главное — воспринимает не только российский, но и мировой лыжный спорт как единую семью. И готова ради неё на многое, даже если ради этого приходится наступать на сиюминутные личные интересы.

«Но её убрали. Видимо, страх выпасть из общего ряда и общего мнения у тех, кто голосовал, оказался сильнее. Поэтому вопрос, что же теперь будет в других спортивных федерациях, автоматически переходит в разряд риторических. И в который раз хочется задуматься: а стоит ли нашим спортивным руководителям вообще продолжать идти на какие-то уступки, компромиссы, выполнять какие-то множащиеся требования и покорно ждать, когда переменится ветер? Ответ, как мне кажется, очевиден», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.