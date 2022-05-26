Свищёв: FIS нанесла большой ущерб развитию лыжного спорта, не переизбрав Вяльбе

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказал мнение, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) нанесла развитию лыжного спорта большой ущерб, не переизбрав в совет главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
Свищёв: FIS нанесла большой ущерб развитию лыжного спорта, не переизбрав Вяльбе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Это стратегическая ошибка. Россия является большим рынком в плане развития лыжного спорта, и сейчас FIS по сути разрывает эти связи. Судя по всему, некоторые представители FIS не голосовали из-за боязни или антироссийской истерии. Но, не выбрав Вяльбе в руководящие органы, FIS наносит лыжному спорту большой ущерб», — цитирует Свищёва ТАСС.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала безобразием непереизбрание Вяльбе в совет FIS.

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