Свищёв: FIS нанесла большой ущерб развитию лыжного спорта, не переизбрав Вяльбе
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Это стратегическая ошибка. Россия является большим рынком в плане развития лыжного спорта, и сейчас FIS по сути разрывает эти связи. Судя по всему, некоторые представители FIS не голосовали из-за боязни или антироссийской истерии. Но, не выбрав Вяльбе в руководящие органы, FIS наносит лыжному спорту большой ущерб», — цитирует Свищёва ТАСС.
Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.
Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала безобразием непереизбрание Вяльбе в совет FIS.