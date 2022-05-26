Тарасова назвала безобразием непереизбрание Вяльбе в совет FIS

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что непереизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) вызывает исключительно негативные эмоции.
Тарасова назвала безобразием непереизбрание Вяльбе в совет FIS
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Как не переизбрали? Разогнать там всех надо, одну Вяльбе оставить. Это форменное безобразие, хулиганство и вредительство», — цитирует Тарасову ТАСС.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что главу ФЛГР Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить