Тарасова назвала безобразием непереизбрание Вяльбе в совет FIS
- РИА Новости
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«Как не переизбрали? Разогнать там всех надо, одну Вяльбе оставить. Это форменное безобразие, хулиганство и вредительство», — цитирует Тарасову ТАСС.
Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.
Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что главу ФЛГР Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS.