Тарасова назвала безобразием непереизбрание Вяльбе в совет FIS

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что непереизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) вызывает исключительно негативные эмоции.

«Как не переизбрали? Разогнать там всех надо, одну Вяльбе оставить. Это форменное безобразие, хулиганство и вредительство», — цитирует Тарасову ТАСС.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе FIS в Милане во время генеральной ассамблеи.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о том, что главу ФЛГР Елену Вяльбе не переизбрали в совет FIS.