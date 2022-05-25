Степанова: лыжному спорту нужен хороший бизнесмен и пиарщик

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова рассказала, как можно популяризировать лыжный спорт.

«Нам нужен хороший бизнесмен, организатор, пиарщик лыжных гонок, который будет ездить по миру в поисках спонсоров. Биатлон, например, был глубоко нишевым спортом, а сейчас он по всем показателям лыжные гонки обгоняет», — заявила Степанова в своём Telegram-канале.

По её словам, в биатлоне системно работают над медийностью и популярностью. Она также отметила, что лыжному спорту нужно делать свои телевизионные и онлайн-трансляции привлекательнее для всех, а не только для фанатов.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от собрания FIS в Италии.