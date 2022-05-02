«По неопытности можно потерять грань»: что говорят об активности лыжницы Степановой в соцсетях

Вероника Степанова в последнее время превратилась в одного из главных ньюсмейкеров российских СМИ. Лыжница появляется в лентах новостей не благодаря хорошим результатам, а из-за высокой активности в социальных сетях. Опасения по этому поводу высказывает глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Однако олимпийская чемпионка в эстафете пока не собирается отказываться от соцсетей.

«Запасаемся попкорном»

Одним из главных ньюсмейкеров уходящего лыжного сезона в российской команде наравне с Натальей Непряевой и Александром Большуновым стала Вероника Степанова. Но если лидеры сборной доминировали в гонках, то 21-летняя спортсменка оказалась на первых ролях в социальных сетях, и беспокойство этим фактом выразила глава ФЛГР Елена Вяльбе. Трёхкратная олимпийская чемпионка опасается, что у девушки, выигравшей золото в эстафете на Играх в Пекине, начинается звёздная болезнь.

«Дело не столько в медийности, в походах на телеканалы, а в безмерном участии в соцсетях. Это отнимает массу сил, влияет на психику. Я говорю так не потому, что какая-то ворчливая президентша, а потому, что у нас в команде многие спортсмены более старшего возраста и с гораздо более устойчивой психикой это проходили», — заявила специалист в беседе с «Чемпионатом».

По мнению Вяльбе, чтобы результат был не только сегодня, но и завтра, лыжнице нужно направить мысли в другую сторону. «А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер», — добавила глава ФЛГР.

Однако девушка продолжает гнуть свою линию. По мнению Степановой, только за счёт открытости, общения с подписчиками и участия в различных телевизионных проектах можно развивать и популяризовать лыжный спорт.

«Уже все уважаемые люди — в лыжных гонках и вокруг — сочли необходимым высказаться об этом. Пришла моя очередь. Запасайтесь попкорном. Буду говорить долго, подробно. Всё, что мне мешает в достижении целей, я из своей жизни и карьеры убираю или резко сокращаю. Всё, что помогает, наоборот, приоритизирую и развиваю. Моё повышенное внимание к тому, что принято называть медийностью, как раз из второй категории», — заявила Степанова в своём Telegram-канале.

Представители спортивной общественности, рассуждая про внесоревновательную активность лыжницы, разделились во мнениях. Одни поддержали девушку, отмечая, что общение с журналистами и болельщиками — это часть работы спортсменов. Такое мнение, в частности, высказала призёрка Олимпиады в Пекине Кристина Резцова. Другие, как прославленный биатлонист Александр Тихонов, предлагают отстранить лыжницу от работы с командой, чтобы она занималась самоподготовкой.

Ничего нового

Наиболее взвешенным выглядит мнение чемпионки мира по биатлону Екатерины Юрловой-Перхт. Она обратила внимание на большое количество сил и энергии, которые обычно тратятся на участие в разных программах и шоу. По словам биатлонистки, эта ситуация сильно засасывает спортсмена, который «по неопытности может потерять грань».

В спортивной истории хватает случаев, когда талантливые атлеты, начав активно заниматься самопродвижением и спонсорами, либо уже не могли подняться на прежние высоты, либо вовсе не добивались громких побед. Одним из самых ярких примеров стала Анна Курникова. Россиянка покорила мир в юном возрасте. Её тренер Ник Боллетьери высоко оценивал потенциал девушки и верил в её успех.

«Уже в девять лет было видно, что это личность. Это, извините, пёрло из каждого её жеста, взгляда. Я сразу, помню, сказал, что из неё получится незаурядная теннисистка. И оказался прав», — говорил специалист в интервью Елене Вайцеховской.

Однако самым высоким результатом в одиночной карьере Курниковой стал полуфинал Уимблдона в 1997 году. Тогда ей было всего 16 лет. Многие прочили юному дарованию невероятную спортивную карьеру, но вместо этого Анна стала лицом глянцевых журналов, начала сниматься в рекламе брендов, от производителей спортивной одежды до нижнего белья. Россиянка перевернула мир, заставив рекламодателей обратить внимание на теннис. И, по словам Боллетьери, именно в этом главный вклад Курниковой в развитие спорта.

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При этом, имея высокий доход и невероятную любовь публики, можно сказать, что теннисистка не реализовала себя как спортсменка. На первом месте в мировом рейтинге она была лишь в парном разряде, а в одиночном — только восьмой.

Не так ярко, как ожидалось, складывается и спортивная карьера прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. С раннего возраста она показывала высокие результаты в секторе и на молодёжном уровне становилась чемпионкой Европы. Кроме того, девушка установила юниорский рекорд России. Всё это в сочетании с красивой внешностью привлекло к ней внимание СМИ и других мировых звёзд. Легкоатлетка участвовала в съёмках одного из клипов Филиппа Киркорова. Кроме того, в возрасте 20 лет Дарья стала клиентом крупного маркетингового агентства IMG.

Однако вслед за этим последовало падение результатов. Клишина не отобралась на Олимпиаду в Лондоне, а в Токио получила травму, так и не выступив на главном старте четырёхлетия. Наивысшим достижением спортсменки пока остаётся серебро чемпионата мира 2017 года. Она ещё не завершила спортивную карьеру, но уже рассматривает варианты, чем бы могла заняться дальше.

«Во-первых, я недавно начала работать с молодым канадским брендом Dryworld, который выпускает спортивную одежду. Одна коллекция у нас уже вышла, и скоро... выйдет вторая, под моим именем — DK collection. Мне очень интересно такое направление, потому что это не крупный бренд, как Nike, Adidas или Puma. Во-вторых, мой агент уже вовлекает меня в процесс менеджмента, где я могу применить своё образование — спортивный маркетинг. Пока я это всё ощущала с позиции атлета, теперь смотрю и пробую свои силы с другой стороны», — отмечала Клишина в интервью RT.

«Начнётся настоящая работа — всё уйдёт»

Однако у этих двух историй есть и важное отличие от того, что происходит со Степановой. Обе девушки специально не превращали себя в суперзвёзд. Так сложились обстоятельства. Курникова и вовсе по завершении спортивной карьеры практически перестала общаться с прессой. Вероника же, кажется, поставила перед собой цель стать популярной. Она привлекает к себе внимание неоднозначными высказываниями типа «не хотите проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше?». А главное разочарование для девушки по итогам сезона, по её словам, — неучастие в сюжете с Александром Легковым на «Матч ТВ».

«О чём я жалею в прошедшем сезоне, так это о том, что не удалось посоревноваться с Александром Легковым в беге в подъём. Петтер Нортуг приехал снимать меня для норвежского TV2, а с Легковым как-то не сложилось. Надеюсь, в следующем сезоне получится. А вот в интервью в стилистике 1970-х годов я участвовать не очень хочу. Мне кажется, моя целевая аудитория такое смотреть не будет», — написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

В дальнейшем логично монетизировать эту активность в социальных сетях и СМИ во всё те же спонсорские контракты. В этом нет ничего плохого: век спортсмена короток, нужно брать максимум здесь и сейчас.

Как отмечает олимпийский чемпион Сергей Устюгов, Степанова просто пытается вписаться в реалии современного мира.

«Она делает то, что нужно с точки зрения раскрутки, с точки зрения становления медийной личностью. В наше время нормально жить в соцсетях и зарабатывать на этом. Её много хейтят, но ведь хейт — тоже внимание, правильно? Как говорит Дмитрий Губерниев: «Неважно, как о тебе говорят, важно, что о тебе в принципе говорят», — отметил спортсмен в интервью порталу «Чемпионат».

Наверное, придерживаясь данной позиции, спортсменка в последнее время активно комментирует вопросы, не относящиеся к лыжному спорту, например скандал во фристайле. Также она постоянно отвечает иностранным журналистам и спортсменам, критикующим Россию. Девушка верит, что сможет изменить мышление европейцев.

«Да, у меня есть привычка читать зарубежные медиа. Когда я вижу, что там пишут особую забористую чушь, я комментирую. Так улучшается английский язык, который нам нужен, и общее понимание того, как мыслят современные европейцы. А мыслят они, прямо скажем, совсем-совсем по-другому. Моя цель — немного поменять их. Иногда это удаётся», — считает Степанова.

Остаётся надеяться, что в окружении Вероники достаточно опытных людей, способных дать хороший совет и повлиять на ситуацию, если она выйдет из-под контроля и будет потеряна та самая «грань», про которую говорит Юрлова-Перхт. Тренер девушки Егор Сорин уже пообещал следить за влиянием на неё социальных сетей.

«Мы договорились: как только её медийность будет мешать тренировочному процессу и начнёт влиять на результаты, я немедленно вмешаюсь. Пока я хочу посмотреть, что будет дальше, и провести анализ. У неё много постов на самые разные темы, в том числе и не связанные со спортом, но, если это ей не мешает, а, напротив, даёт возможность отвлечься, расслабиться и тем самым настроиться на дальнейшую работу, почему нет? Да, я советую ей лишний раз не ходить на ТВ, поскольку это забирает энергию, но я склонен доверять спортсмену», — отметил специалист.

Также он объяснил повышенную активность Степановой большим количеством свободного времени и пообещал, что совсем скоро всё изменится.

«После Олимпиады и с учётом всех обстоятельств можно было позволить спортсменке немного свободы. Но как только начнётся настоящая работа — всё уйдёт», — добавил тренер.