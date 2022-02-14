Степанова — Петтерссону: не хотите проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика?

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова ответила шведскому обозревателю Томасу Петтерссону, который заявил о возможном использовании запрещённых мазей для лыж со стороны сборной России.

«Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещённый фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он его просто чувствует на расстоянии, даже если его там нет. Не хотите ещё проверить, нет ли у меня в трусиках запрещённого моторчика, как у Карлсона, который живёт на крыше?» — написала Степанова в Instagram.

Шведский обозреватель Томас Петтерссон был удивлён хорошей работе лыж сборной России в женской и мужской эстафетах на Олимпиаде в Пекине. Он усомнился в честной игре со стороны российских сервисменов.

Напомним, женская и мужская сборные России выиграли по золоту в лыжных эстафетах на Олимпиаде в Пекине.

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