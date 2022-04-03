Кристина Резцова считает общение на камеру частью работы спортсмена

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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала обвинение в адрес олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой в звёздной болезни и излишней медийности со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Кристина Резцова считает общение на камеру частью работы спортсмена
  • РИА Новости

«Я считаю, что это такая же часть работы, как и бегать. Я не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят на камеру. В любом случае спорт — это для болельщиков и людей, и почему я должна закрываться, уходить от вопросов, которые интересуют мою аудиторию? Я имею право. Конечно, во всём должна быть грань, но это часть работы», — сказала Резцова «Матч ТВ».

Она также призналась, что было несколько случаев, когда её взбесили вопросы журналистов, но спортсменка считает это своими ошибками, а не прессы.

Напомним, Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускает тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту Степановой после критики от Вяльбе.

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