Кристина Резцова считает общение на камеру частью работы спортсмена

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала обвинение в адрес олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой в звёздной болезни и излишней медийности со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Я считаю, что это такая же часть работы, как и бегать. Я не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят на камеру. В любом случае спорт — это для болельщиков и людей, и почему я должна закрываться, уходить от вопросов, которые интересуют мою аудиторию? Я имею право. Конечно, во всём должна быть грань, но это часть работы», — сказала Резцова «Матч ТВ».

Она также призналась, что было несколько случаев, когда её взбесили вопросы журналистов, но спортсменка считает это своими ошибками, а не прессы.

Напомним, Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускает тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на защиту Степановой после критики от Вяльбе.