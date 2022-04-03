Губерниев встал на защиту Степановой после критики от Вяльбе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой после обвинений в звёздной болезни со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Ника Степанова — олимпийская чемпионка и звезда мировых лыж из России! Ника — лицо нашего спорта, умница и красавица. Я горжусь моей спортивной страной и лыжницей Степановой. Всем понятно?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускает тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее Степанова ответила Вяльбе на обвинение в звёздной болезни.