Губерниев встал на защиту Степановой после критики от Вяльбе

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в адрес олимпийской чемпионки 2022 года Вероники Степановой после обвинений в звёздной болезни со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.

«Ника Степанова — олимпийская чемпионка и звезда мировых лыж из России! Ника — лицо нашего спорта, умница и красавица. Я горжусь моей спортивной страной и лыжницей Степановой. Всем понятно?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускает тренировки. При этом глава ФЛГР отметила, что 21-летняя спортсменка на данный момент залечивает травму.

Ранее Степанова ответила Вяльбе на обвинение в звёздной болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить