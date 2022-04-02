Лыжница Степанова ответила Вяльбе на обвинение в звёздной болезни
«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться» — сказала Степанова на видео в своём Telegram-канале.
Кроме того, 21-летняя спортсменка оставила под роликом комментарий, в котором сообщила, что не собирается вступать с руководством ФЛГР в публичную полемику.
«Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне», — написала Степанова.
Напомним, что Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускает тренировки.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала Вяльбе за высказывание в адрес Степановой.