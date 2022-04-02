Лыжница Степанова ответила Вяльбе на обвинение в звёздной болезни

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Олимпийская чемпионка 2022 года в женской лыжной эстафете Вероника Степанова отреагировала на обвинения со стороны президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в звёздной болезни.

«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться» — сказала Степанова на видео в своём Telegram-канале.

Кроме того, 21-летняя спортсменка оставила под роликом комментарий, в котором сообщила, что не собирается вступать с руководством ФЛГР в публичную полемику.

«Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще, это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне», — написала Степанова.

Напомним, что Вяльбе выразила мнение, что у Степановой появилась звёздная болезнь, так как лыжница стала давать слишком много интервью и появляться на телевидении, а также пропускает тренировки.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала Вяльбе за высказывание в адрес Степановой.

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