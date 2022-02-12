Ход королевы: как Степанова финишным рывком выиграла лыжную эстафету для женской сборной России

| Елена Вайцеховская

Женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Юлия Ступак на первом этапе создала отрыв от основных конкуренток — шведок, норвежек и финок, Наталья Непряева и Татьяна Сорина не позволили им приблизиться на втором и третьем, а Вероника Степанова на заключительном убежала от цеплявшихся до последнего немок. Эта победа стала для национальной команды первой за последние 16 лет.

28 лет назад на Олимпийских играх в Лиллехаммере в моей репортёрской жизни случилась уникальная история. Накануне женской лыжной эстафеты один из представителей оргкомитета поинтересовался, могу ли я помочь с переводом на русский язык того текста, что судья-информатор произносит на английском, немецком, французском и норвежском языках, комментируя гонку для публики? Я согласилась и в день старта заранее приехала на стадион и заняла место в стеклянном комментаторском «скворечнике». Какое-то время всё шло нормально, но как только на стартовой позиции появились четыре российские гонщицы, у меня, что называется, «сорвало крышу».

Пока на первых двух этапах с норвежками, итальянками и финками сражались Елена Вяльбе и Лариса Лазутина, я ещё как-то держалась, позволяя себе, как бы невзначай, нейтральным тоном добавлять к официальному тексту превосходные эпитеты по отношению к каждой из российских спортсменок. Но когда на стадионе показалась Нина Гаврылюк, которая мчалась к финишу третьего этапа вплотную за норвежкой Элин Нильссен, тормоза отказали напрочь.

«Рви её, Нина, — истошно орала я в микрофон. — Вперёд, Россия! Лю-ю-ю-ба, давай, миленькая! Девчонки, вы — лучшие!!!».

Возможно, это была самая красивая победа Игр. Правда тут же, прямо в финишном створе, куда я влетела из комментаторского скворечника, как на крыльях, на меня набросилась Елена Вяльбе.

«Что ж вы такое делаете-то, а? Стою, к старту готовлюсь, а тут вдруг на весь стадион: «Девочки, за вами — Россия!». Я эти слова как услышала, аж слёзы на глаза навернулись. Самые противоречивые чувства раздирать начали. Перчатками лицо вытираю, а сама думаю: только б старт не пропустить. А уж там я вам устрою…», — выпалила нынешний главный тренер сборной России.

Там мне казалось, что эстафета — это такой вид, который российская женская команда не может проиграть ни при каких обстоятельствах. Так оно, собственно, и было: эстафетный успех — это прежде всего равенство сил, отсутствие не слишком надёжных звеньев. В этом плане вряд ли какая другая страна могла состязаться с Россией — в том же Лиллехаммере золотой и серебряный (норвежский) результат разделили 30 секунд.

Но в Пекине думалось уже о другом. О том, что отечественные гонщицы не побеждали в эстафетах 16 лет и не факт, что выдержат конкуренцию на олимпийской лыжне, сражаясь с Норвегией, Швецией и Финляндией. Был, впрочем, некий символизм в том, что за два месяца до Игр и как раз в Лиллехаммере квартет российских девушек (Ступак, Непряева, Сорина, Степанова) стала чемпионом в эстафете. Но величие одержанной победы не отменяло того факта, что шведскую команду россиянки опередили всего на 1,1 секунды, а норвежскую — на 1,2.

«Эстафета — это специфическая дистанция. Редчайший случай, когда у команды не проседает ни один этап. Когда наша женская четвёрка выиграла эстафету на Кубке мира, я как раз отметил, что все сработали просто великолепно. Но это, повторю, случается нечасто. Как бы ни были сильны норвежки, финки и шведки, обычно какой-то этап проваливается и у них», — сказал бывший наставник сборных СССР и России Александр Грушин, вспоминая ту победу.

С известным специалистом я созвонилась накануне гонки, чтобы услышать его соображения по составу. Поставив Ступак и Непряеву на первые два этапа, российские тренеры преследовали совершенно очевидную цель — постараться добиться преимущества. Но реально ли это было? На первый взгляд, не слишком: ведь за норвежской расстановкой с Тириль Венг и Терезой Йохауг прослеживалась та же самая задача: попробовать оторваться и убежать.

«Не думаю, что норвежки окажутся быстрее шведок и финок. У этих двух стран более ровные составы, а это важно. К тому же у них прослеживается проблема с акклиматизацией — полагаю, что сказалась задержка с вылетом в Китай из-за ковидных мер. Судя по тому, как бегут спортсмены, они только-только начали приходить в себя. Да, Йоханнес Клебо выиграл спринт, но в «разделке» был никаким: проиграть на первых полутора километрах 20 с лишним секунд для спортсмена такого класса просто катастрофа. Но Йохауг выглядит неплохо. Вероятности, что её обойдёт Наташа Непряева, на мой взгляд, мало», — пояснил Грушин.

Непряева передала эстафету Татьяне Сориной с преимуществом 18,5 секунд. На третий этап эстафеты ставят, как правило, тех, на кого надеются в меньшей степени, и в данном случае так и было: кондиции Татьяны несколько уступали остальным. Возможно, она и сама понимала это, но, скорее, думала о другом. О том, что ни за что на свете не должна оказаться в этой гонке слабым звеном.

После гонки муж и тренер Татьяны Егор Сорин фактически повторит в микст-зоне слова Грушина о том, что для победы было очень важно сработать без сбоев: «Никто не должен был «просесть». Это была самая непредсказуемая эстафета за последние не знаю сколько лет на крупных турнирах. У Тани не самые лучшие кондиции на Олимпиаде. По Веронике переживаний было меньше».

Блистательный финишный этап Степановой ещё долго будут вспоминать все, кто его видел. Эстафету она выиграла досрочно, в тот самый момент, когда стала отрываться от немки Софи Крёль в середине спусковой части дистанции за два километра до финиша. В начале этапа немка шла первой, и даже в какой-то момент выигрывала у российской лыжницы порядка девяти секунд. Но тут уже было видно, что изменился расклад: Крёль почти встала, а Вероника только начинала по-настоящему набирать обороты. Хотя российские тренеры по-прежнему гнали от себя мысли о возможной победе.

Рассказывая мне о российских девочках, Грушин заметил, что Степанова с его точки зрения могла быть очень хороша на стартовом этапе в контактной борьбе, там где порой приходится драться с соперницами в прямом смысле этого слова. Собственно, Юлия Ступак, комментируя собственную эстафетную голгофу, говорила об этом тоже.

«Меня так бесило, когда на первом круге сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было, — сказала Ступак «Матч ТВ».

Это было порядком подзабытое ощущение, которое лучше других когда-то сформулировал поэт Константин Симонов, написавший поистине великие строки: «Ничто нас в жизни не сможет вышибить из седла…».

Степанова не неслась — летела к финишу, и глядя на неё внизу на стадионе плакала Вяльбе. И не она одна. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, приехавший на эстафетную гонку, признался, что слёзы навернулись и у него тоже, когда Вероника первой преодолела заключительный подъём.

Сколько лет Вяльбе мечтала об этом? Наверное, с самого первого дня, когда приняла команду. Мечтала о том, что когда-нибудь её девчонки разорвут всех, а потом, обнявшись, будут стоять на олимпийском пьедестале. Этой великой победе не хватало единственного штриха — флага на финише. Но когда-нибудь мы наверняка увидим и это тоже. Правда, девчонки?